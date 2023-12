Sci alpino | Mattia Casse | “Gara abbastanza solida Domani ci sarà da attaccare”

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023)al momento è quinto nella discesa maschile di Bormio, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci: l’azzurro paga 2?15 di ritardo dal transCyprien Sarrazin, in vetta allacon 0?09 di margine sull’elvetico Marco Odermatt. L’analisi delladell’azzurro ai microfoni di Rai Sport: “Pista veramente difficile, ho cercato di, ma anche oggi ho perso tanto alla Carcentina. Altra, sono finito un pelo lungo ed ho perso un po’ di velocità.cida“. Sugli avversari: “Distacchi ampi, ho azzeccato il tempo, avevo detto 1’50?90 per vincere (Sarrazin è in testa con 1’50?73, ndr), anche Kilde e ...