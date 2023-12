Sci alpino | il cinismo di Mikaela Shiffrin | nelle gare chiave ha voluto dare un segnale a Brignone e Goggia

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Mikelasi trova al comando della classifica generale della Coppa del Mondo con all’attivo 800 punti. La fuoriclasse statunitense primeggia con 163 lunghezze di vantaggio su Federica, mentre il margine è ancora più importante nei confronti della slovacca Petra Vlhova (+273), della svizzera Lara Gut (+331) e di Sofia(+372). L’americana ha vinto quattroin questo avvio di stagione (gli slalom di Levi e Killington, la discesa di St. Moritz, il gigante di Lienz), ha raccolto il secondo posto nello slalom di Courchevel ed è salita per tre volte sul terzo gradino del podio (nei due giganti di Tremblant e in quello di Killington). La caratura agonistica di un fenomeno capace di vincere 92nel massimo circuito internazionale itinerante (record assoluto) e di alzare al cielo ...

Un'altra superlativa prova per Federica Brignone , seconda nel gigante di Lienz al termine di una seconda manche in cui ha rimontato dalla quinta posizione. 'Sono molto felice, dopo la prima manche il ...Sfortunato Paris che rischia di cadere e finisce con un ritardo di 6"72 BORMIO - Cyprien Sarrazin vince la discesa di Bormio, valida per la Coppa del mondo di. Il francese ha chiuso in 1'50"73, tagliando il traguardo davanti allo svizzero Marco Odermatt (+0. 09) e al canadese Cameron Alexander (+1.23). Fuori dal podio l'elvetico Justin Murisier e ...L'azzurra Federica Brignone sale sul secondo gradino del podio nello slalom gigante femminile andato in scena quest'oggi a Lienz (Austria), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, pre ...Mikaela Shiffrin aveva già ipotecato la vittoria nel gigante di Lienz già dopo la prima manche e nella seconda l'americana ha gestito il larghissimo vantaggio sulle avversarie. Sono novantadue i succe ...