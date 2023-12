Sci Alpino femminile | Lienz Gigante | programma e diretta TV

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Archiviate le vacanze di Natale, si torna in pista per le ultime gare dell’anno per quanto riguarda lo scisia maschile che. In campooggi tutto è in fermento per ildiche vedrà disputarsi le due manches una alle 10 del mattino e la seconda alle 13.15. In prima linea ci saranno per l’Italia sia Federica Brignone, che puntaalla vetta della specialità, che Marta Bassino che invece vuole provare a sbloccare una stagione fino a questo momento abbastanza complicata. Ecco dunque quali sono le ultime novità e dove vedere intelevisiva le gare. Sci: ilCrediti foto: FIS Alpine World Cup ...

Il live e la diretta testuale della discesa maschile di Bormio 2023 , gara valevole per la Coppa del Mondo di. Il contingente tricolore si presenta all'appuntamento in discreta fiducia dopo il recente successo di Dominik Paris in Val Gardena. Insieme all'altoatesino saranno presenti al cancelletto ...Il live e la diretta testuale del gigante femminile di Lienz 2023 , gara valevole per la Coppa del Mondo di. Il contingente tricolore può contare su otto azzurre : Marta Bassino , Federica Brignone , Sofia Goggia , Lara Della Mea , Roberta Melesi , Laura Pirovano , Elisa Platino e Asja Zenere . ...Dopo le feste natalizie non c'è un attimo di pausa per la Coppa del Mondo di sci alpino, con le ragazze che chiuderanno il 2023 con un gigante e uno slalom in quel di Lienz (Austria). Oggi è il giorno ...