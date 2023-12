Sci alpino | Federica Brignone all’attacco si Shiffrin nel gigante di Lienz Marta Bassino per la svolta

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Dopo le feste natalizie non c’è un attimo di pausa per la Coppa del Mondo di sci, con le ragazze che chiuderanno il 2023 con une uno slalom in quel di(Austria). Oggi è il giorno della gara tra le porte larghe, con la partenza della prima manche fissata alle 10.00, mentre la seconda scatterà alle 13.15. Torna ad essere protagonista nel Circo Bianco la località tirolese, nella classica alternanza austriaca con Semmering quale sede della tappa finale dell’anno solare. Sulla “Schlossberg” si è gareggiato per l’ultima volta nel 2021, e ad imporsi è stata la transalpina Tessa Worley, che ha appeso sci e scarponi al chiodo al termine dell’ultima stagione agonistica. Sul podio due anni fa sono salite anche la slovacca Petra Vlhova e la svedese Sara Hector. Quello che oggi va in scena aè il quinto ...

La start list della discesa maschile di Bormio 2023, tappa della coppa del mondo di. In terra italiana c'è grande attesa per il terzo appuntamento di specialità dedicato agli uomini - jet, gli azzurri di punta sono Dominik Paris, Mattia Casse reduce dalla top - 10 in prova ...maschile: il calendario ...Dopo le feste natalizie non c’è un attimo di pausa per la Coppa del Mondo di sci alpino, con le ragazze che chiuderanno il 2023 con un gigante e uno slalom in quel di Lienz (Austria). Oggi è il giorno ...Dopo la Saslong è tempo per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino di fare visita ad un altro tempio della velocità come la Stelvio di Bormio. Si apre quest'oggi la due giorni in Valtellina con in ...