Sci alpino | cosa si è fatto Marco Schwarz a Bormio? L’entità di un gravissimo infortunio

(Di giovedì 28 dicembre 2023)ha purtroppo riscontrato la rottura del crociato destro, la lesione del menisco interno e un danno alla cartilagine. Questo è il referto medico nefasto per lo sciatore austriaco dopo la caduta occorsa nella discesa di, dove è finito nelle reti ed è stato portato via in elicottero. La stagione del ribattezzato Blacky finisce qui, dopo essersi presentato in Valtellina in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo e aversperare in un duello serratissimo con lo svizzeroOdermatt, ora unico favorito per la conquista della Sfera di Cristallo. Il classe 1995 dovrà osservare un lungo stop, come gli era già accaduto nel 2019 quando ruppe il crociato sinistro nel superG della combinata di Bansko. Si tratta del terzo gravedella carriera per il ...

L'austriaco, leader in classifica, out dopo la brutta caduta a Bormio ROMA - Brutte notizie per Marco Schwarz. Dopo la caduta nel corso della discesa di Bormio, lo sciatore austriaco ha riportato "la ...Brutta caduta per Marco Schwarz durante la discesa libera maschile di Bormio. L'austriaco ha subito una compressione nella prima parte della Stelvio ed è finito nelle reti di protezione. Il leader ...L'austriaco, leader in classifica, out dopo la brutta caduta a Bormio ROMA (ITALPRESS) - Brutte notizie per Marco Schwarz. Dopo la caduta nel ...Venerdì 29 dicembre andrà in scena lo slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo in terra austriaca per l'ultima gara dell ...