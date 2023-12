Sci alpino | Coppa del Mondo maschile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata dopo discesa Bormio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ladideldi scilalibera di. Cyprien Sarrazin vince a sorpresa sulla Stelvio e guadagna diverse posizioni nella. Brutte notizie per Marco Schwarz, che cade e patisce un infortunio. Marco Odermatt per ora può dormire sonni tranquilli in testa. Di seguito ecco laMarco Odermatt (SUI) 536 Marco Schwarz (AUT) 464 Cyprien Sarrazin (FRA) 200 Filip Zubcic (CRO) 198 Manuel Feller (AUT) ...

Cyprien Sarrazin sorprende tutti e a distanza di sei anni t orna a vincere in Coppa del Mondo di. Il 29enne francese si aggiudica la discesa libera di Bormio , scendendo con il pettorale numero 4 e riuscendo ad avere la meglio per solamente nove centesimi su un Marco Odermatt come ...Poi in discesa, glida scialpinismo ti salvano perché sono leggerissimi e quindi non mi posso ... Le piace l'idea di olimpiadi diffuse sull'arco"I tempi sono cambiati: stare tutti vicini ...Aleksander Aamodt Kilde si è dovuto fermare a metà gara nel corso della discesa libera maschile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino in corso a Bormio (Italia): il norvegese era terzo al terz ...Roberta Melesi ha recuperato già cinque posizioni nella seconda manche dello slalom gigante femminile in corso a Lienz, in Austria, entrando nella top 20 dopo il 23° posto della prima run (nella peggi ...