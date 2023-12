Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | classifica generale aggiornata dopo gigante Lienz

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ladelladeldi sciildi. Al comando c’è sempre Mikaela Shiffrin, che vince anche in Austria ed incrementa il vantaggio. Alle sue spalle Federica Brignone, che risponde presente, e Petra Vlhova. Sofia Goggia consolida la quinta posizione, mentre entra in top 50 Roberta Melesi. Le due new entry in top 10 sono invece la canadese Grenier e la statunitense Moltzan. Di seguito ecco la. RISULTATIMikaela Shiffrin USA 800 Federica Brignone ITA 637 Petra Vlhova SVK ...

Mikaela Shiffrin conquista il gigante femminile di Lienz 2023 , gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino , e ottiene il 92esimo successo in ... (sportface)

Il francese trionfa sulla Stelvio davanti a Odermatt, Casse è sesto Cyprien Sarrazin vince la discesa libera di Bormio, Mattia Casse è sesto mentre a Dominik Paris non riesce l'ottava impresa. LIENZ (AUSTRIA) - La prima manche del gigante di Lienz, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, è iniziato con qualche minuto di ritardo, a causa della caduta dell'apripista, che è finita sulle reti di protezione. Un ottavo posto che vale punti pesanti per la World Cup Starting List di specialità, per provare ad avvicinare il secondo gruppo di merito: Sofia Goggia centra l'ottavo posto (dopo il decimo della prima manche). Roberta Melesi ha recuperato già cinque posizioni nella seconda manche dello slalom gigante femminile in corso a Lienz, in Austria, entrando nella top 20 dopo il 23° posto della prima run.