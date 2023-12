Sci alpino | Cdm Stagione finita per Schwarz | rottura del crociato

L'austriaco, leader in classifica, out dopo la brutta caduta a Bormio ROMA - Brutte notizie per Marco Schwarz. Dopo la caduta nel corso della discesa di Bormio, lo sciatore austriaco ha riportato "la ...Brutta caduta per Marco Schwarz durante la discesa libera maschile di Bormio. L'austriaco ha subito una compressione nella prima parte della Stelvio ed è finito nelle reti di protezione. Il leader ...L'austriaco, leader in classifica, out dopo la brutta caduta a Bormio ROMA (ITALPRESS) - Brutte notizie per Marco Schwarz. Dopo la caduta nel ...Venerdì 29 dicembre andrà in scena lo slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo in terra austriaca per l'ultima gara dell ...