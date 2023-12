Sci alpino | Cdm Sarrazin vince la discesa di Bormio | Casse sesto

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sfortunato Paris che rischia di cadere e finisce con un ritardo di 6"72- Cyprienladi, valida per la Coppa del mondo di sci. Il francese ha chiuso in 1'50"...

Sfortunato Paris che rischia di cadere e finisce con un ritardo di 6"72 BORMIO - Cyprien Sarrazin vince la discesa di Bormio, valida per la Coppa del mondo di. Il francese ha chiuso in 1'50"73, tagliando il traguardo davanti allo svizzero Marco Odermatt (+0. 09) e al canadese Cameron Alexander (+1.23). Fuori dal podio l'elvetico Justin Murisier e ...Poi in discesa, glida scialpinismo ti salvano perché sono leggerissimi e quindi non mi posso ... Le piace l'idea di olimpiadi diffuse sull'arco"I tempi sono cambiati: stare tutti vicini ...ALTRI SPORT Sci, Coppa del Mondo: discesa Bormio, Paris è fuori a causa di una caduta Niente settima vittoria in discesa sulla Stelvio di Bormio per l'azzurro… Leggi ...Federica Brignone si è appropriata del pettorale rosso al termine del gigante di Lienz. La valdostana è infatti diventata leader della classifica di specialità e ora insegue la Coppa del Mondo di ques ...