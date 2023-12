Schumacher portato su una Mercedes | “Abbiamo provato a stimolarlo con suoni familiari”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pubblicato il 28 Dicembre, 2023 Circa 10 anni cambiò definitivamente la vita di Michael, coinvolto in un bruttissimo incidente sugli sci mentre sciava fuori pista. Il pilota tedesco andò a sbattere con la testa contro una roccia, riportando un gravissimo trauma cranico nonostante indossasse il casco. Da lì la vita del campione tedesco sarebbe cambiata per sempre: dopo l’incidente ci fu il coma, gli interventi alla testa, il ricovero in una clinica svizzera e poi il ritorno a casa. Massima privacy sulle condizioni diDa allora è calato il massimo riserbo sulle condizioni die pochissime persone, tra le quali Jead Todt e Luca Badoer, hanno avuto il privilegio di vedere il campione tedesco. Qualcuno ha anchea lucrare sulla situazione, infatti un suo ex amico avrebbe ...