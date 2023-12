Schumacher | la Bild rivela | nuova terapia che comprende giri in Mercedes AMG per stimolare il cervello

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Proseguono i tentativi di curare Michael, le cui terapie sono tra le più avanzate e non si esclude alcun tipo di tentativo clinico. Comeil portale tedesco, nellasono presenti anche dei tentativi sonori perla sua attività cerebrale. L’ex pilota della Ferrari sarebbe infatti stato portato anche a girare in pista, a bordo di una-Amg. Sulle sue condizioni di salute però non trapelano informazioni, con la famiglia che mantiene il più stretto riserbo. Schumi è assistito a turno 24 ore su 24 dai familiari e da un team di specialisti, che sempre secondo laalmeno 15, tra medici, massaggiatori e infermieri. SportFace.