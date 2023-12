Schumacher | la Bild rivela alcune terapie a cui sta venendo sottoposto il pilota

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sono ormai trascorsi dieci anni esatti dal drammatico incidente sulla neve che ha cambiato la vita di Michael. Il 29 dicembre 2013 il sette volte Campione del Mondo di F1 cadde mentre stava sciando a Meribel. Da quel momento le sue condizioni fisiche sono sempre state avvolte dal massimo riserbo e la famiglia non ha mai riferito chiaramente lo stato dell’ex, che il prossimo 3 gennaio compirà 55 anni. Il noto quotidiano tedesco, tra i più diffusi e apprezzati in Germania, ha riferito alcuni dettagli importanti riguardo allea cui Michaelsi starebbe sottoponendo. Le cure sarebbero tra le più avanzate e non si lascerebbe nulla di intentato dal punto di vista clinico. Michael, che secondo la testata teutonica avrebbe riportato gravi ...

Proseguono i tentativi di curare Michael, le cui terapie sono tra le più avanzate e non si esclude alcun tipo di tentativo clinico. Come rivela il portale tedesco, nella terapia sono presenti anche dei tentativi sonori per ...In giro su una Mercedes Recentemente , laha svelato alcune delle terapie a cui è sottoposto. Nella speranza di stimolare il cervello con suoni familiari, il sette volte campione del ...Di Giorgio Terruzzi A dieci anni dall’incidente sugli sci a Meribel, la famiglia lo protegge dagli sciacalli. La moglie ha venduto alcuni beni personali, i… Leggi ...A renderle note è il giornale tedesco Bild, secondo cui il sette volte campione del Mondo di F1 è stato portato a bordo di una Mercedes AGM, vettura prodotta dalla casa automobilistica tedesca per la ...