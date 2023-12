Scatta l’allarme del Ministero della Salute per la lamina tagliente negli stick per IQOS Iluma | “Già 21 bambini l’hanno ingerita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Esiste un grave rischio di incidenti per ia causametallicapresenteTerea per dispositivi a tabacco riscaldato. Recentemente, l’Associazione Altroconsumo aveva diffuso una comunicazione su questo pericolo, confermato ora in Italia a causa di 21 casi segnalati, tuttispesso sotto l’anno d’età, che hanno ingerito gli. Gli incidenti sono stati segnalati da luglio 2023 a novembre 2023, dal Centro Antiveleni di Milano. L’alert diffuso dal gruppo danese JATC-2 Il coordinamento danese di JATC-2 (Joint Action on Tobacco Control, gruppo europeo per la lotta al tabagismo) ha diffuso l’alert, ricevuto dal...