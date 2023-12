Scandalo in Russia | vip e influencer seminudi al party che imbarazza Putin

L'evento è stato giudicato inopportuno, considerando l'impegno dellanella guerra contro l'... Questoarriva in un momento in cui Putin ha stretto ancora di più il conservatorismo ...Un evento considerato inopportuno, visto l'impegno dellanella guerra contro l'Ucraina e la ... Loarriva in un momento in cui Putin ha stretto ancora di più il conservatorismo sociale, ...Un insegnante è stato costretto a scusarsi profusamente insieme all’amministrazione scolastica della regione di Primorski, in Russia, dopo le accuse di propaganda occidentale e LGBTQIA+. Il crimine, q ...Riavvolgendo il nastro, tutto ha avuto origine in un nightclub di Mosca. Locale in cui star televisive e cantanti si erano riuniti per festeggiare le festività natalizie. Per… Leggi ...