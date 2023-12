Scacchi | Magnus Carlsen vince i Mondiali rapid per la quinta volta Bodnaruk agli spareggi tra le donne

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Al termine della parabola deidi2023 di scena a Samarcanda, in Uzbekistan, il re è sempre lui,. Il norvegese porta a casa per lail titolo iridato con questa cadenza di gioco (15’+10? a mossa di incremento): 10/13 il suo punteggio dopo la patta decisiva con l’indiano Praggnanandhaa Rameshbabu, quella che lo rende irraggiungibile per tutti gli altri. Partito con le brillanti vittorie su Vladimir Fedoseev, russo in quota Slovenia poi riuscito ad arrivare secondo con 9,5, e con l’iraniano Pouya Idani,non ha poi dovuto faticare troppo, pattando sia con l’uzbeko Nodirbek Abdusattorov, l’idolo di casa, e appunto con Praggnanandhaa. Nella lotta furiosa per la terza posizione prevale il cinese Yu ...

Dopo le accuse lanciate lo scorso anno dal campione del mondo norvegese Magnus Carlsen al ragazzo prodigio americano Hans Moke Niemann , che lo aveva battuto a sorpresa in un torneo, questa settimana ...Questi dispositivi utilizzano alcuni degli algoritmi più raffinati per giocare a scacchi, ormai imbattibili anche dai giocatori più esperti.