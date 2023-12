Sassuolo-Milan | gli ex che hanno vestito entrambe le maglie

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 28 dicembre 2023) In principio fu Alessandro Matri; l’ex primavera rossonero esordi con la maglia delnel lontano Maggio 2003 a Piacenza proprio nell’ultimo match prima della vittoria in finale di Champions League a Manchester contro la Juventus. Dopo una serie di prestiti venne acquistato con diritto di riscatto dalla Juventus per poi venire appunto riscattato nel 2011 e conquistare il suo primo scudetto andando anche in rete a San Siro contro ilnel famoso match del gol non visto di Muntari. Riacquistato dalper 11 milioni nel 2013 non ingranò e dopo altri prestiti venne ceduto ala titolo definitivo dove tornò ad essere l’uomo della provvidenza da subentrante. Kevin Prince Boateng ha legato la sua immagine ai colori del, dichiarando anche come i rossoneri siano rimasti la sua squadra ...