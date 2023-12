Sassuolo in emergenza | sette indisponibili contro il Milan | recuperato Thorstvedt

(Di giovedì 28 dicembre 2023) In casasi respira un’atmosfera tesa in vista della sfidailche metterà un punto fermo sul 2023. Dionisi potrà contare su Berardi, assenteil Genoa per febbre. Resta però un grande gruppo diper la precisione: Obiang, Alvarez, Viti, Vina, Racic e anche Defrel e Boloca, quest’ultimo operato d’urgenza per la frattura alla mandibola.sembrerebbedopo aver chiesto il cambio nell’ultima partita. SportFace.

... dove la panchina scottante di Pioli e la costanteinfortuni rendono la sfida di sabato a San Siro contro ilparticolarmente delicata e decisiva. Il fatto che il più talentuoso ...... il Milan è tornato a lavorare in vista della sfida contro il, in programma il prossimo 30 ... Dovrà farlo con la solita. Tanti i problemi, soprattutto in difesa, dove mancheranno ...Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello in vista della partita contro il Sassuolo: Musah verso il forfait, Jovic recupera ...Mister Pioli, che vede il suo futuro in rossonero sempre più in bilico, dovrà fronteggiare la solita emergenza difensiva, con Simic e Kjaer che dovrebbero essere l’inedita coppia di difensori centrali ...