Sassari | uccide il padre a bastonate | fermato 35enne

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La tragedia nella provincia di, ad Arzachena, quando nella notte un uomo di 35 anni ha raccolto un bastone da terra e ha colpito in testa il, provocandone la morte. La vittima si chiama Giovanni Fresi, 58 anni, molto noto nel comune per le sue abilità di orafo.: le dinamiche Sono ancora L'articolo proviene da Il Difforme.

Ha colpito il padre davanti a casa poco distante dal locale dove aveva trascorso la serata. È quanto sta emergendo in queste ore dall'omicidio ad Arzachena () dell'orafo 58enne Giovanni Fresi , ucciso con una bastonata dal figlio Michele, di 35, che è stato fermato e si trova ora nella caserma dei carabinieri a Olbia. Il 35enne - secondo quanto si ...il padre gioielliere con un bastone fuori da un locale: fermato un 35enne sotto effetto di stupefacenti Un uomo di 35 anni, Michele Fresi di Arzachena, ha ucciso il padre la scorsa ...Omicidio nella notte per strada ad Arzachena (Sassari) dove un 27enne ha raccolto un bastone da terra e ha colpito in testa il padre, uccidendolo. La vittima è il 58enne Giovanni Fresi, orafo molto ...