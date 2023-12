Sassari | uccide il padre a bastonate davanti casa sua per un rimprovero

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pubblicato il 28 Dicembre, 2023 Ad Arzachena, in provincia di, l’orafo 58enne Giovanni Fresi sarebbe stato ucciso adal figlio 35enne Michele. Questa è l’ipotesi più probabile fatta dagli inquirenti che stanno indagando sull’omicidio del 58enne proprio sotto la sua abitazione. La ricostruzione dell’omicidio Secondo una prima ricostruzione il 35enne si trovava in compagnia di una ragazza in un locale di viale Costa Smeralda, proprio di fianco alla bottega orafa del, quando avrebbe iniziato ad infastidire alcuni avventori. I proprietari del locale lo hanno allontanato e poi hanno chiamato ilche, come succedeva spesso, è intervenuto per calmare il figlio e riportarlo a. I due sono arrivati sotto al portone dell’abitazione del 58enne, dove il figlio avrebbe ...