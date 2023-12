Santi Cosma e Damiano Sequestrato allevamento e commercio di anguille | denunciato titolare

(Di giovedì 28 dicembre 2023)– Il 21 dicembre a(LT), i Carabinieri della locale Stazione unitamene a personale del NAS Carabinieri di Latina ed il Nucleo ispezione delle attività didi prodotti ittici, particolarmente fiorenti in questo periodo dell’anno coincidente con le festività di fine anno, hanno ispezionato uno stabilimento L'articolo Temporeale Quotidiano.

Santi Cosma E Damiano – Se non è rivolta, poco ci manca. I cinghiali continuano a mettere in ginocchio diverse aziende agro-zootecniche nelle ... (temporeale.info)

Santi Cosma E Damiano – In occasione dell’ “Ottobre rosa” – mese dedicato alla Prevenzione del tumore al seno – il Comune di Santi Cosma e Damiano , ... (temporeale.info)

Ieri mattina, nella chiesa deie Damiano, si è tenuto il tradizionale precetto natalizio della polizia di Stato. Alla cerimonia religiosa, officiata dal cappellano della polizia di Stato, Padre Salvatore Interlando e ...... rione Spallanzani, ex zona 167, quartiere periferia sud est della città in cui è presente ed opera la Parrocchia dedicata aie Damiano guidata dal parroco don Piero Inguscio. Per l'...I Carabinieri hanno disposto il sequestro dell’intera attività commerciale, il cui titolare è stato sanzionato amministrativamente ...Lo scorso 21 dicembre, a San Cosma e Damiano, i Carabinieri della locale Stazione, insieme a personale del NAS Carabinieri ...