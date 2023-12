Santa Marinella | proseguono gli eventi di “Natale in città”

(Di giovedì 28 dicembre 2023), 28 dicembre 2023 –in questi giorni, le iniziative culturali e di intrattenimento di “in” e “Solidale”, i cartelloni dell’assessorato alla cultura e dell’assessorato ai servizi sociali del Comune di. “Stiamo offrendo iniziative varie, aperte a tutti i cittadini che vorranno trascorrere momenti di intrattenimento, dopo i pranzi in famiglia di queste giornate di festa. Invito tutti i cittadini a partecipare e ringrazio gli assessori Vinaccia e D’Emilio per avere presentato questi programmi che stanno avendo tanto successo”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei. Il prossimo appuntamento di “in” è per oggi, giovedì 28 alle ore 19:00 presso la ...

Santa Marinella , 25 dicembre 2023 – Novità per la Raccolta dei rifiuti , in particolare per il conferimento di pannolini e pannoloni. Da mercoledì ... (ilfaroonline)

" Nessuna concessione e nessun regalo a mia moglie. Quel terreno non è il suo ". Domani, 28 dicembre, è fissato ail consiglio comunale per l'adozione del nuovo piano di utilizzazione degli arenili. Un intervento previsto vicino a un terreno di proprietà della moglie del primo cittadino e l'..., interruzione elettrica nel Rione Combattenti - Oggi 27 dicembre, è prevista un'interruzione della fornitura di energia elettrica nel Rione Combattenti per lavori di manutenzione della ...S. MARINELLA – L’intera città e l’amministrazione comunale, si sono stretti ieri intorno a Don Salvatore, per festeggiare i suo i 50 anni di sacerdozi o. “Un fratello e un amico per molti – dice il si ...S. MARINELLA – “Nessuna concessione e nessun regalo. Quel terreno non è di mia moglie. I miracoli di Natale esistono A Santa Marinella pare di sì”. Questa l’ironica dichiarazione del sindaco Tidei, a ...