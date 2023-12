Santa Maria a Vico | approvato il Bilancio di previsione ’24-’26

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAd aprire l’ultima seduta del 2023 del Consiglio Comunale diè il Presidente del Consiglio Rossella Grieco, la quale cede subito la parola alla Consigliera Tiziana Pascarella per la discussione dei punti all’ordine del giorno, tra i quali vi è l’approvazione delprevisionale 2024-2026 illustrato dalla stessa Pascarella come “un provvedimento dalla portata storica in quanto per la prima volta l’approvazione delprevisionale avviene entro il 31 dicembre, risultando con orgoglio anche tra i primi enti a livello nazionale ad approvare questo fondamentale documento prima della fine dell’anno. Un aspetto che eviterà all’ente di operare in regime di gestione straordinaria nel nuovo anno e di non dover programmare la propria attività in ...

È un'edizione ancora più ricca di collaborazioni con le realtà cittadine quella della Marcia della pace 2023, in programma il 31 dicembre con partenza alle 15 dal sagrato diMaggiore. Istituzioni, organizzazioni economiche, Caritas, migranti, comunità ortodosse e islamiche, Ufficio di Pastorale dei migranti e Linea Rosa marceranno insieme per la pace in ...... via Porticello; via Mazza, via Sant'Agata, via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, da via Porticello a piazza Pardo; via Antonio Mancini; via Euplio Reina; via Della Loggetta; viadel ...A rappresentare Todi a Bruxelles dall’8 al 14 gennaio 2024 ci sarà il rinascimentale Tempio di Santa Maria della Consolazione, attribuito a Donato Bramante, in occasione del 510esimo anniversario dell ...REGGIO EMILIA – Ieri l’apertura del Cau di Correggio, dieci giorni fa quella del Cau di Reggio Emilia: strutture per pazienti con problemi urgenti ma non gravi che hanno come obiettivo quello di sgrav ...