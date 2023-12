Salto con gli sci | paura a Engelberg per una tremenda caduta di Sondre Ringen Il norvegese perde i sensi | è in ospedale a Lucerna

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il trampolino di(Svizzera) si sta tramutando in un luogo maledetto per ilcon gli sci. Non più tardi di due settimane orsono, Anna Odine Strøm ha patito un serio infortunio al ginocchio durante una gara di Coppa del Mondo femminile. L’accaduto ha posto anticipatamente fine alla stagione della venticinquenne scandinava, una delle atlete più in vista del settore rosa, poiché gli approfondimenti clinici hanno rivelato come sia stata vittima della rottura di un legamento crociato. Come se non bastasse, nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 dicembre, il Gross-Titlis-Schanze (questo il nome dell’impianto svizzero) ha mietuto un’altra vittima nelnorsk. In questo caso non si parla di Coppa del Mondo, bensì di Continental Cup, ovverosia il circuito cadetto della disciplina. Tutti i riflettori ...