Salta la norma “salva calciomercato di gennaio” | Salvini di traverso | i presidenti di Serie A restano a mani vuote

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Niente “”. Stavolta il solito regalo di Natale allaA èto sul più bello per l’opposizione della Lega. Nel Milleproroghe approvato nell’ultimo Consiglio dei ministri non c’è la proroga di due mesi al famoso Decreto crescita, lo sgravio fiscale che permette di pagare le tasse solo su metà stipendio dei calciatori stranieri. Giusto in tempo per beneficiarne nella prossima sessione invernale di trasferimenti, tanto che il provvedimento era già stato ribattezzato “”. Ma i veti incrociati all’interno della maggioranza – in particolare l’opposizione della Lega di Matteo– hanno fatto stralciare la. È l’ennesimo colpo di scena di una vicenda abbastanza stucchevole che si trascina da mesi. A ...

