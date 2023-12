Salernitana | Inzaghi | “A Verona per fare una grande gara Siamo fiduciosi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L’ultima del 2023 per ladi Filipposarà in casa dell’Hellasper uno scontro salvezza che sa quasi di spareggio. Il tecnico dei campani ha parlato in conferenza stampa, presentando il match come una sfida importante per le ambizioni salvezza della sua squadra che viene dal 2-2 contro il Milan.: “Gli allenatori sono sempre sotto valutazione in ogni partita. Sono felice dello spirito battagliero con cui si è presentato il direttore Sabatini.stati scelti dal presidente Iervolino e sono felice di averlo al mio fianco. Da allenatore ho fatto tante battaglie, Salerno è la mia battaglia più. Qui sono stato accolto con tanto affetto e tanta fiducia. Oltre ai leader del gruppo, ho trovato Simy che si è rivelato pronto ed è stato penalizzato ...