Sabaudia | entra nel negozio si cala i pantaloni e minaccia | ‘Datemi la birra o do fuoco al locale’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Una vicenda quantomeno singolare quella capitata al titolare di un esercizio commerciale di, Latina, quando, nella serata del 26 dicembre scorso, ha vistore nel suoun 32enne che dapprima si è abbassato i, poi hato di fareal locale se non gli avessero consegnato alcune bottiglie di. L’allarme e l’intervento degli uomini dell’Arma L’uomo in evidente stato di agitazione ha creato non poca tensione nell’attività commerciale, e probabilmente qualcuno dei presenti ha ritenuto opportuno dare l’allarme ai Carabinieri della locale stazione che sono prontamente intervenuti per cercare di riportare la calma. Una volta sul posto gli uomini dell’Arma hanno fermato il 32enne, denunciato in stato di libertà per i reati di ...