Sabatini | «Inter | sui conti tranquilla e in regola! Ma c’è un pericolo»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Negli ultimi giorni si è parlato della situazione economica dell’. Sandro, su Radio Radio, parla a proposito della situazione del club– Queste le parole di: «Inzaghi? È da un anno che l’opinione, giustamente, è cambiata. Ci ha pensato lui con i risultati e con i meriti. Bilancio? L’ha l’ultimo bilancio in negativo di 80 milioni. È evidente che si fa fatica a considerarla una società sostenibile. È altrettanto evidente però che aumenta il fatturato, il brand, e quindi è evidente che ida ragioniere che posso fare io vanno confrontati con altri più accurati che consentono all’di essere in regola, nelle leggi e in assoluta tranquillità. A patto che, alla scadenza dei prestiti, Zhang sia solvibile o trovi una soluzione. ...