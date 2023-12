Running | We Run Rome 2023 | anche numerosi arbitri di calcio al via

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Domenica 31 dicembretorna l’Atletico we runquest’anno continua la partnership con glididell’Aia, l’Associazione Italiana. La prestigiosa gara capitolina varrà infatti come quarta tappa della RefereeRUN – AIA, intitolata a Stefano Mattera, l’ex presidente della sezione di Roma 1, prematuramente scomparso. Tanti glidella nostra serie A presenti al via dell’Atleticom We Run: tra questi Daniele Doveri, nella doppia veste di arbitro di serie A e presidente della sezionedi Roma1, Valerio Marini, Var pro in Italia e dal 1 gennaio VMO (Video Match Official) della FIFA, Federico La Penna, arbitro di serie A, Paolo Valeri, ex arbitro di serie A, attuale ...