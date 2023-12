Roma | sit-in di protesta dopo l’incendio all’impianto di Malagrotta nel giorno dell’ispezione della Commissione sulle ecomafie

Per il momento, come roso noto da Ama , l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a, le ... in quella occasione, è previsto un- in convocato dal comitato Valle Galeria Libera per 'dire ...... giovedì 28 dicembre, il comitato Valle Galeria Libera ha indetto unin via del Casale Lumbroso,... Orarischia di nuovo l'emergenza rifiuti 'Dopo l'incendio di giugno 2022 al tmb avevo ...Protesta del Comitato Valle Galeria Libera davanti a Malagrotta per chiedere chiarezza sulle modalità di gestione dell’impianto ...I cilindri a strisce rosse, bianche e blu sono un simbolo dei barbieri: storia, significato e curiosità ...