Roma Sequestro record di materiale pirotecnico

(Di giovedì 28 dicembre 2023) CRONACA DI– Un impressionanteè stato effettuato dagli agenti della Questura diin vista del Capodanno. Durante i controlli presso attività commerciali cinesi, sono state sequestrate 462 scatole, 499 confezioni e 65 batterie pirotecniche. Ilesplosivo era conservato in modo rischioso insieme ad altri prodotti destinati alla vendita, come solventi e plastiche. Dettagli dell’Intervento Durante un servizio di controllo condotto nel VI Distretto Casilino, gli agenti hanno denunciato tre cittadini cinesi, di 19, 26 e 46 anni, gravemente indiziati di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplosive e per la violazione dell’articolo 53 del Tulps. L’operazione si è svolta presso un’attività commerciale in via Troilo il Grande. Scoperta delVietato All’interno del ...