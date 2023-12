Roma | salta il trasferimento di Bonucci | i motivi

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Leonardo, difensore centrale dell’Union Berlino, non si trasferirà alladurante il mercato di gennaio Leonardo, difensore centrale dell’Union Berlino, non si trasferirà alladurante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i Friedkin hanno deciso di non formalizzare l’accordo già raggiunto da Tiago Pinto con il procuratore del difensore azzurro. I? Non ambientali, ma economici: la proprietà giallorossa, infatti, non vuole spendere 2 milioni di euro lordi per un calciatore che nel 2024 compirà 37 anni.

... il regista Marco Pontecorvo: 'Costretti a girare le scene in Chiesa a' Ricordate gli anni in ... intona il coretto caro al caro estinto "chi non/comunista è". Ora siamo a un funerale dove, a ...Un Napoli a dir poco disastroso perde contro laed è settimo in classifica. Le due espulsioni ... Lobotka che toccava una infinità di palloni fatica ad entrare in partita, Kvaratskhelia non...Niente Roma per Leonardo Bonucci. Ancora una volta sembra saltata la possibilità che il difensore ex Juve si trasferisca nella Capitale, dopo che ...La decisione della proprietà legata a motivazioni finanziarie e strategiche, mentre la Roma continua la ricerca di un difensore per Mourinho ...