Roma | ingoia un pezzo di giocattolo che lo soffoca | è morto al Gemelli un bimbo di 2 anni

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Non ce l’ha fatta. Èoggi al Policlinicodiil bambino di dueche era stato elitrasportato ieri dall’ospedale Gonfalone di Monterotondo, alle porte della Capitale. Al pronto soccorso era arrivato dopo aver ingerito parte di un. In momentaneo arresto cardiaco era stato poi portato ain codice rosso.di 2muore dopo aver ingerito ildi unA quanto si apprende, i genitori – una coppia di moldavi che lavorano in Italia – lo avrebbero sentito rantolare mentre dormiva. E hanno subito chiamato il 118. Il medico dell’ospedale di Monterotondo che lo ha visitato d’urgenza si è accorto che il piccolo aveva alcuni pezzi di un...

