Roma | Dybala vuole la Juve dal 1' | ma c'è un dubbio per Mourinho

Paulo Dybala ancora in gruppo . Il calciatore argentino per il terzo giorno consecutivo si è allena to con i compagni a Trigoria e a questo punto ... (sportface)

Commenta per primo Laha recuperato Pauloe l'obiettivo della Joya è quello di tornare in campo nella sua partita del cuore contro la Juventus , possibilmente da titolare, sabato sera a partire dalle 20.45. ...Big match La grande sfida della diciottesima giornata si giocherà però sabato sera alle 20,45 allo Stadium, con la Juventus che sfida lae Pauloche, in caso di recupero dal problema ...Francesco Balzani a Te la do io Tokyo: In vista di Juventus-Roma io riproporrei la stessa formazione di quella vista contro il Napoli - On Air - Francesco Balzani di Leggo è intervenuto a Te la do io ...Speranze di rivedere l argentino tra i convocati per la sfida di sabato sera. La Joya potrebbe essere utilizzato dalla panchina. Con i compagni si è allenato anche il centrale… Leggi ...