Roma | Dybala si allena ancora in gruppo e vede il big match contro la Juventus

Big match La grande sfida della diciottesima giornata si giocherà però sabato sera alle 20,45 allo Stadium, con la Juventus che sfida lae Pauloche, in caso di recupero dal problema ...Terzo allenamento consecutivo in gruppo per Pauloa Trigoria. Crescono le possibilità per Mourinho di poterlo schierare dal primo minuto in coppia con Lukaku nella sfida contro la Juventus, in programma sabato. L'ex bianconero è fermo per ...Paulo Dybala ha fatto di tutto nelle ultime settimane per recupera dall'infortunio e giocare contro la Juve. Per Dybala tornare a Torino, dove ha vissuto sette, importantissimi, anni, è un affare di ...Speranze di rivedere l argentino tra i convocati per la sfida di sabato sera. La Joya potrebbe essere utilizzato dalla panchina. Con i compagni si è allenato anche il centrale… Leggi ...