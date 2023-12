Roma | Dybala ci prova | l’argentino mette nel mirino la sfida contro la Juventus

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Lasi avvicina a grandi falcate allacon la, match da vincere per proseguire nella rincorsa al quarto posto, e lo fa con una certezza in più che risponde al nome di Paulo, infatti, sembrava costretto a saltare l’appuntamento più importantela sua ex squadra, ma negli ultimi due giorni si è allenato in gruppo. La Joya sembra aver smaltito l’infortunio al flessore e si è allenato nuovamente con i compagni a Trigoria. Un segnale incoraggiante che sottolinea la voglia deldi essere presente per la. Mourinho lo osserva e incrocia le dita anche se difficilmente lo schiererà dall’inizio viste le continue ricadute fisiche, ma potrebbe decidere di farlo accomodare in panchina per poi sfruttarlo a ...