Roma | cade dalle scale mobili della metro A e si ferisce I passanti | “Soccorsa dopo 3 ore”

Incidente mortale a Roma - cade dal motorino : perde la vita il 29enne Lorenzo Pigini Tragico Incidente vicino Trastevere la notte di Natale. Un 29enne, Lorenzo Pigini, per cause ancora in corso di accertamento dagli uomini della ... (ilcorrieredellacitta)

Roma - Tiago Pinto tentato dal vento d’Arabia : il portoghese è in scadenza La Roma progetta il mercato invernale, ma senza capire quale sarà il futuro prossimo del general manager dei giallorossi. Tiago Pinto, infatti, ha ... (sportface)

Il Napoli cade anche a Roma : gara nervosissima - per Mazzarri espulsioni ed infortuni Una brutta serata per il Napoli di Mazzarri che esce sconfitto dall’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Quanti problemi per gli azzurri… Il Napoli ... (serieanews)