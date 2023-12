Roma | botte e minacce alla moglie

Rissa in strada ieri sera a Roma nella zona di Casalotti. Tre ragazzi sono stati fermati dai Carabinieri mentre erano intenti a picchiarsi in piazza ... (ilcorrieredellacitta)

Sequestrata per due anni in un maneggio vicino Roma - la vittima : “Botte e abusi sessuali”

“Di Roze mi ero innamorata, partimmo in macchina dalla Germania per l’Italia. Lui era molto più grande di me, io avevo 17 anni. A mia madre non ... (ilcorrieredellacitta)