Roma-Bonucci | si tratta sulla formula | le ultime

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Leonardoe lasi stanno avvicinando sempre di più a piccoli passi e nelleore starebbero riflettendodel contratto Leonardoe lasi stanno avvicinando sempre di più a piccoli passi e nelleore starebbero riflettendodel contratto. L’entourage del giocatore chiede un anno e mezzo, i giallorossi offrono sei mesi più l’opzione per un altro anno al raggiungimento della Champions. Una soluzione che avrebbe trovato l’apertura del giocatore, desideroso di tornare in Italia e soprattutto provare a conquistarsi una maglia per l’Europeo del 2024, tra l’altro in quella Germania che tanto lo ha criticato dal suo approdo all’Union. Insomma, la ...

... come dimostrano i quattro minuti di cori a lui dedicati in- Udinese e lo striscione apparso ... Già, perché l'acquisto di Leonardo- 36 anni suonati, non proprio un giovane - rischia di ...C'è più di un motivo che porta Leonardoversoe la: bisogna leggere il presente e interpretare il futuro. Le ragioni di una scelta si mescolano e formano quello che per lui è il puzzle perfetto: il difensore centrale ex ...Il difensore aspetta, il club sta riflettendo. Per Leo i sei mesi in giallorosso sarebbero anche un’esperienza in funzione del futuro da tecnico ...ROMA Che alla Roma serva il prima possibile un difensore è un fatto certificato. Che questo difensore sarà Leonardo Bonucci, è ancora tutto da vedere. L'idea sarebbe avere ...