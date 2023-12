Roma | ai domiciliari per usura continuava a chiamare le vittime | “Dammi i soldi”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Agli arrestiperlee chiedere i. E’ stata proprio la denuncia di una delle persone contattate a far scattare le indagini che hanno spalancato le porte del carcere per un 65enne della provincia di. I Carabinieri della Stazione di Palestrina, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 65enne domiciliato a Rocca di Cave per. I militari nel mese di settembre avevano arrestato l’uomo con accusa disottoponendolo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, agli arrestidove si trovava., aipera ...

Andava in giro per Roma anche se era in regime di restrizione domiciliare. Il 20enne Roma no è stato beccato dagli uomini dell’Arma fuori dalla sua ... (ilcorrieredellacitta)

Le sbarre non lo hanno fermato. Anche dal carcere di Regina Coeli ha continuato a contattare gli adolescenti che aveva molestato quando era in ... (ilcorrieredellacitta)

Roma , 13 dicembre 2023 – Nell’ambito dei servizi antidegrado e antiabusivismo posti in essere dalla Polizia di Stato, in tutta la capitale, questa ... (ilfaroonline)

Prestava prestiti a strozzo in smartworking. Un usuraio, un 65enne italiano domiciliato a Rocca di Cave, piccolo comune della provincia di, che nonostante fosse agli arrestiproseguiva la sua attività illecita. I carabinieri della stazione di Palestrina - nel mese di settembre - avevano arrestato l'uomo con accusa di ...Un usuraio, un 65enne italiano domiciliato a Rocca di Cave, piccolo comune della provincia di. ... su disposizione della magistratura, agli arrestidove si trovava. Una denuncia ..., Polizia di Stato in azione. È finito in manette per mano della Polizia di Stato di Albano Laziale, zona Roma sud, il 64enne che lo scorso 22 novembre ha compiuto una rapina con pistola alla mano pre ...Prestava prestiti a strozzo in smartworking. Un usuraio, un 65enne italiano domiciliato a Rocca di Cave, piccolo comune della provincia di Roma, che nonostante fosse agli arresti domiciliari ...