Roma | affare saltato per Bonucci CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 dicembre 2023) In questi giorni si è a lungo parlato della vicinanza dialla. Secondo quanto riportato dal CorsSport, l’nelle ultime ore sarebbe: “E’il trasferimento di Leonardoalla. I Friedkin hanno deciso di non formalizzare l’accordo già raggiunto da Tiago Pinto con il procuratore del difensore, Alessandro Lucci. La scelta non sarebbe tanto legata a fattori ambientali – parte della tifoseria osteggiava l’arrivo dell’ex leader della Juventus – quanto alla funzionalità dell’investimento: la proprietà non vuole spendere denaro (circa 2 milioni lordi) per un calciatore che nel 2024 compirà 37 anni. A meno di nuove sorprese, l’insomma non si concluderà“. I tifosi dellanon avevano preso ...