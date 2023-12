Rivendico lo sforzo per i salari bassi | le parole di Giancarlo Giorgetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) "Loa favore di imprese e famiglie" in manovra "produrrà una crescita del Pil pari alle nostre aspettative". Lo ha detto il ministro dell'Economia,, nel rispondere alle domande in commissione Bilancio della Camera. "E' chiaro che queste - ha spiegato - eccedono rispetto alle stime aggiornate, ed è quello che accade in tutti i Paesi in Europa, perché hanno fatto stime come noi e purtroppo assistono a una guerra che non accenna a finire e che ha causato un autentico cataclisma sotto l'aspetto finanziario" come "l'inflazione, questa sconosciuta, che è tornata a falcidiare i redditi delle famiglie europee e che ha condizionato il commercio globale e la crescita in Europa" e che ha "inceppato la crescita del principale Paese europeo che come è noto qualche influenza sulla crescita economica dell'Italia l'esercita, ...