Riparte il corso dell’ITS Moda Campania per “Innovation Leather Manager” Iossa e Palmieri | Formazione vera per comparti strategici

(Di giovedì 28 dicembre 2023) “ilinteramente finanziato dalla Regione, l’obiettivo è formare una figura specializzata destinata al settoree concreta per settori produttivi edella: calzatura, pelletteria e guanteria”. Cosi Serena, responsabile del Politecnico del Cuoio, avviando il nuovo biennio delITS per, che è stato presentato presso la sede centrale della Stazione Sperimentale delle Pelli e delle materie concianti al Parco Tecnologico Adirano Olivetti di Pozzuoli. Saranno protagonisti 23 ‘nuovi’ corsisti. Tra questi ...

Walter Mazzarri , in conferenza stampa prima del match contro la Juventus ha parlato dell’anima del Napoli . Di seguito le parole di mister ... (ilnapolista)

ildell'ITS Moda Campania interamente finanziato dalla Regione Campania, l'obiettivo è formare una figura specializzata destinata al settore moda. Formazione vera e concreta per settori ...... dall'altro a gennaioil progetto di educazione alla sicurezza stradale 'La strada non è ... Per quanto riguarda la distribuzione dei sinistri stradali nei comuni della Puglia, neldel ...Si appresta a ripartire tutti i giorni della settimana il servizio dei pullman di Arriva Italia lungo la linea Courmayeur-Aosta-Torino. (ANSA) ...Riparte a Genova Il Tricapodanno che parte domani con i Kolors, Sabato Mr Rain a Porto Anticoe a De Ferrari nuovi e vecchi big della musica ...