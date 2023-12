Rinnovo Rugani | trattativa nel vivo | la Juve vuole blindare il centrale

(Di giovedì 28 dicembre 2023), entra nellaper il prolungamento del difensore: lalavora per blindarlo Entra nella negoziazione per il prolungamento di. Il nuovo accordo con ladovrebbe essere fino al 2026. Come riportato da Romeo Agresti di goal.com, le parti sono in contatto, possibile incontro a gennaio. Dopo ildi Bremer potrebbe toccare asposare ancora il progetto bianconero.

Commenta per primo Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo , il Barcellona sta seguendo Danieleche non ha ancora rinnovato il proprio contratto (scadenza 30 giugno 2024) con la Juventus.Juventus, la situazione in difesa , ancheè in attesa del prolungamento: i colloqui con l'... Diversa la situazione di Alex Sandro che, dopo ilautomatico per un anno dell'estate scorsa, ...Dopo l’annuncio del nuovo contratto per Bremer, segnala Romeo Agresti di GOAL.com che entra nel vivo la negoziazione per il prolungamento di Daniele Rugani. Parti in contatto per un contratto sino al ...Rugani Juve, entra nel vivo la trattativa per il rinnovo! TUTTI i dettagli e le ultime di calciomercato Entra nel vivo la negoziazione per il prolungamento di Rugani. Il nuovo accordo con la Juve dovr ...