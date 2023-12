Rinnovabili | nei primi nove mesi del 2023 l’Italia ha eguagliato le installazioni del 2022 | obiettivi 2030 lontani

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 28 dicembre 2023) https://quifinanza.it/green/cop28-italia-bocciata-performance-climatiche-crolla-44-posto/778458/Nel terzo trimestre del, si è registrato un incremento del 39% nella potenza installata derivante da fontirispetto al medesimo periodo del, totalizzando 1.078 MW. Questa crescita è distribuita nei seguenti settori: 980 MW per il fotovoltaico (con un aumento del 92%), 95 MW per l’eolico (con una diminuzione del 63%) e 3 MW per l’idroelettrico (con una diminuzione del 66%). Nell’anno, la potenza totale installata ha raggiunto i 3.122 MW, ripartiti in 2.804 MW per il fotovoltaico, 305 MW per l’eolico e 13 MW per l’idroelettrico. La potenza appena collegata nel corso delha sperimentato un aumento del 57% rispetto ai...