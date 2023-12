Rincari 2024

(Di giovedì 28 dicembre 2023) ‘Anno nuovo, vita nuova’ è un proverbio della saggezza popolare che indica la voglia di cambiare ciò che non va, infatti l’1 gennaio porta con sé propositi da inseguire e rispettare nei mesi successivi. E invece anno nuovo, consuete storie e previsioni didei prezzi per ilper alimentari, energia, bollette, telefonia, assicurazione

Brutte sorprese nel nuovo anno per le tasche dei consumatori. Non che il 2023 si stia concludendo nel migliore dei modi, tra mutui ancora piuttosto ... (iltempo)

Di seguito invece la denuncia di Assoutenti sulla stangata telefonica in arrivo sulle famiglie nelper effetto deigeneralizzati. RETE FISSA E MOBILE PIATTAFORME ONLINE LA 'STANGATA' ...Speriamo che la situazione resti stabile, gli italiani sono già stremati e molto provati dai continuie da annate davvero difficili. Staremo a vedere che cosa succederà nel corso delAnno nuovo, aumenti nuovi: a sommarli tutti potrebbero portare a una spesa ulteriore rispetto al solito di 974 euro per ciascuna famiglia. È la prospettiva fosca per il 2024 del Codacons, la cui stima ...Passo Rolle (Trento) – In una lunga lettera (in italiano e inglese) inviata in questi giorni alla stampa da Massimo Paluselli a nome della famiglia Paluselli, si leggono le ragioni di una chiusura ina ...