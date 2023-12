Rihanna | «Una cosa che non so fare? Avere figlie femmine | per ora!»

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Riri torna sul red carpet e parla di maternità, di come vede il suo compagno A$AP Rocky in veste di papà e fa intendere che vorrebbero allargare la famiglia

L'amore per gli orologi (per quelli preziosissimi, in particolare) da parte di RiRi è cosa nota. Ma lei, che sempre vuole stupire, decide di ... (vanityfair)

... tra documentari, party e nuove co - lab , i Timberland boots continuano ad esserepresenza ... Stivali rossi per risvegliare lo stile Le fan n°1e J. Lo Tra le fan blasonate di lungo corso ...... pronti a esplodere di nuovo, all'incendiarsi dinuova miccia. Le bugie, i pianti, gli sguardi su anime implose, sono pezzi di un puzzle in musica a cui Eminem ehanno prestato la propria ...Riri torna sul red carpet e parla di maternità, di come vede il suo compagno A$AP Rocky in veste di papà e fa intendere che vorrebbero allargare la famiglia ...Ospite d'onore del party di lancio di Fenty X Puma, la cantante di Barbados ha sfoggiato la nuova linea di sneakers optando per un nuovo modello dalla palette accattivante ...