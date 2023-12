Riforme | Fontana | Maggiore condivisione possibile | che non vuol dire paralizzarsi

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 Nell'affrontare una riforma costituzionale "il principio è avere il tentativo di avere latra le forze politiche, visto che si cambiano le regole. Il che non". A dirlo è il presidente della Camera, Lorenzo, in occasione dell'incontro con la Stampa parlamentare. "E' assolutamente importante che ci siano i tempi di discussione dovuti a un tema così importante e che la maggioranza sia più ampia", aggiunge. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

