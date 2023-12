Riccardo Muti live a Roma con la Chicago Symphony | i biglietti gratuiti

(Di giovedì 28 dicembre 2023)torna all’Opera diin concerto con lain occasione dei 100 anni della Banca del Fucino, itorna sul podio dell’Opera diper la tappa conclusiva della sua ottava tournée europea alla guida dellaOrchestra, di cui è Direttore musicale dal 2010 e di cui è stato nominato, da settembre 2023, anche Direttore musicale emerito a vita. Ultima data del tour italiano dell’orchestra americana – dopo il 26 gennaio all’Auditorium del Lingotto di Torino e il 27 alla Scala di Milano – il concerto, in programma al Teatro Costanzi lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 20.00, è offerto dalla Banca del Fucino in ...

Riccardo Muti torna sul podio dell'Opera di Roma per la tappa conclusiva del suo tour europeo alla guida della Chicago Symphony Orchestra