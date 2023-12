Renzi | “Pago più tasse io in un giorno che Conte in un anno”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 28 dicembre 2023) ROMA – “In queste ore alcuni media si occupano con tono scandalizzato dei redditi dei parlamentari. Lasciatemelo dire a voce alta, cari amici: sono fiero di aver contribuito con più di un milione di euro alla vita della comunità”. Lo scrive sui social il senatore e leader di Iv, Matteo. “E non mi vergogno di pagare in unil triplo di quello che Giuseppeha pagato in un. Perché chi paga lenon si vergogna mai. Si imbarazzino i furbetti, non i cittadini onesti. Personalmente preferisco ammirare anziché invidiare, preferisco sorridere anziché recriminare, preferisco vivere anziché insultare. Buona giornata a tutti!”. L'articolo L'Opinionista.