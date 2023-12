Renato Sanches | è addio alla Roma | cosa succede ora

In casa Roma sta per esplodere il caso Renato Sanches. Dopo gli appena 18 minuti giocati contro il Bologna prima della sostituzione chiamata... (calciomercato)

Leonardo Spinazzola e Renato Sanches non possono essere contenti di come hanno vissuto questa metà di stagione alla Roma . Poche soddisfazioni, tanti ... (247.libero)

Sono ore calde queste per il trasferimento di Leonardo Bonucci alla Roma . L’ ex difensore della Juventus, dopo aver chiuso l’infelice esperienza con ... (sport.periodicodaily)

Diciotto minuti per dirsi addio. Il cortometraggio dialla Roma potrebbe aver già pubblicato i titoli di coda, con la faccia sorpresa e corrucciata del calciatore sostituito da Mourinho a Bologna. Il tentativo di rilancio è fallito, ormai ...Le ossessioni sono una brutta cosa, scrive Gian Battista Olivero su La Gazzetta dello Sport . Tiago Pinto, ossessionato per sua ammissione da, ha perso la scommessa . Ma non è l'unico errore commesso sul mercato dal portoghese. Le difficoltà finanziarie complicano il lavoro e stimolano la fantasia: la bravura emerge proprio ...E’ difficile comunque che Mourinho lo utilizzi contro la Juventus. Renato Sanches si avvia a lasciare la Roma dopo appena 9 presenze divise in 228 minuti. La sua serata più bella resta la prima da ...Il tifo mugugna un po’, ma Leo attende l’ok. Il centrocampista portoghese pensa a un addio che fa gola al club ...